Россиян призвали не бояться посещать Эстонию

Российским туристам не нужно бояться ехать в Эстонию, потому что жители этой страны являются миролюбивыми людьми, несмотря на негативное отношение к русским со стороны некоторых в связи с текущей политической обстановкой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

«Я думаю, посещать Эстонию абсолютно безопасно. Люди могут сильны быть недовольны, но в агрессии это не проявляется. В этом смысле эстонцы совершенно спокойный народ, бояться совершенно нечего», — заявил политик.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне могут свободно посещать Эстонию.

Прежде сухопутное перемещение через российскую границу ограничили в связи с пандемийной обстановкой, но запреты снимут с 15 июля, написала газета «Известия».