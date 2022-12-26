Мир 26 декабря 2022, 18:43 Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское «Укринформ»: в Одесской области поселок Суворово переименовали в Бессарабское

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В Одесской области переименовали поселок городского типа Суворово. Об этом сообщили журналисты издания «Укринформ».

По их данным, ранее решение о смене названия поддержало большинство депутатов сельсовета.

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«В соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов», — объяснил переименование глава поселкового совета Олег Босикевич.

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Депутаты выбирали из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. В итоге участники голосования остановились на первом названии.

Ранее в Одессе и области устранили и другие следы присутствия Российской империи. В самом городе решили снести памятник Екатерине Великой, а в Измаиле демонтировали памятник полководцу Александру Суворову.

Также на территории Украины проводят и другие мероприятия по декоммунизации. В частности, в столице и других населенных пунктах сносят памятники, связанные с СССР и переименовывают улицы.