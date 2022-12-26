26 декабря 2022, 18:43
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
«Укринформ»: в Одесской области поселок Суворово переименовали в Бессарабское
В Одесской области переименовали поселок городского типа Суворово. Об этом сообщили журналисты издания «Укринформ».
По их данным, ранее решение о смене названия поддержало большинство депутатов сельсовета.
Реклама
«В соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов», — объяснил переименование глава поселкового совета Олег Босикевич.
Реклама
Депутаты выбирали из четырех вариантов: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай. В итоге участники голосования остановились на первом названии.
Ранее в Одессе и области устранили и другие следы присутствия Российской империи. В самом городе решили снести памятник Екатерине Великой, а в Измаиле демонтировали памятник полководцу Александру Суворову.
Также на территории Украины проводят и другие мероприятия по декоммунизации. В частности, в столице и других населенных пунктах сносят памятники, связанные с СССР и переименовывают улицы.
Одесса
История
Украина
Реклама
Реклама