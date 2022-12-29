Мир 29 декабря 2022, 03:05 Поселение в Канаде превратилось в ледяной городок из-за сильного шторма Восточные провинции Канады после сильного шторма покрылись ледяной коркой

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На восточные провинции Канады обрушился сильный снежный шторм, в результате которого поселения превратились в ледяной городок. Последствия стихии попали на фото и видео и разлетелись по Сети.

Ледяные дожди, снегопады и порывистый ветер повалили деревья, повредили линии электропередач и оставили тысячи домов без электричества. Местные жители выложили в Сеть фотографии пляжного района Кристал-Бич, расположенного на берегу озера Эри. Дома покрылись ледяной коркой.

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СМИ рассказали, что сильный ветер поднимал волны до трех-четырех метров в высоту и обрушивал их на стены домов. Вода замерзла, создавая «лепнину» толщиной до 30 сантиметров. Несмотря на красивую картинку, канадцы опасаются последствий непогоды.

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Пострадавший поселок расположен на самом восточном краю озера, напротив Буффало, где стихия унесла жизни около 30 человек. На границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад, наледь образовалась после сильных морозов, которые наблюдали в минувшие выходные. Лед покрыл и прилегающую к водопаду смотровую площадку.