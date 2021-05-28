Поседевшая в детстве канадка перестала краситься и прославилась в соцсетях

Жительница Канады Лорен Мидгли поседела в 12 лет и с тех пор каждые две недели красила волосы. Спустя 14 лет ей это все надоело — она перестала ходить в салоны красоты, куда она каждый месяц относила около 55 фунтов (5700 рублей). Она стала постить свои фото с седыми волосами, чтобы помочь другим избавиться от неловкости, и набрала несколько тысяч подписчиков.

«Я получаю много поддержки, но некоторые пользователи Сети задают мне неудобные вопросы вроде: „Что случилось с твоими волосами?“, „Почему ты перестала красить волосы?“ <…> Я также получаю комплименты по поводу своих волос и рада видеть, что все больше людей принимают свою седину», — приводит Daily Mail слова Мидгли.

Она рассказала, что вокруг ее аккаунта образовалось некое сообщество седых женщин и она очень гордится этим. Мидгли считает, что обществу предстоит долгий путь к принятию седины и отказу от стереотипов.

Ранее врач-трихолог Ольга Кохас рассказала о главных причинах раннего появления седины. Среди них она выделила генетические факторы и проблемы со здоровьем.