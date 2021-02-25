Будущий глава ЦРУ признался, что поседел из-за России

Выступая на слушаниях Сената по разведке, будущий глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший посол США в Москве Уильям Бернс признался, что поседел из-за России.

Он также призвал не допускать ошибку, недооценивая Кремль.

«Мои волосы поседели в основном из-за того, что я занимаюсь Россией. Но я усвоил, что это большая ошибка — недооценивать Россию при президенте Путине. Если смотреть холодно и трезво, мы увидим, какой серьезный вызов она может представлять», — заявил дипломат.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать его слова. Он заявил, что не силен в геронтологии. Песков также напомнил, что в бытность послом Бернс умело руководил посольством и понимал Россию.

«Он никогда не был глупым „ястребом“, всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но понимал необходимость диалога», — приводит его слова РБК.

При этом Уильям Бернс назвал Россию во многом ослабевающей державой. Но указал, что она может быть деструктивной. Послом США в Москве он был в 2005–2008 годах.