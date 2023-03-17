Мир 17 марта 2023, 01:00 «Пощечина демократии». Ле Пен выступила за отставку премьера Франции Ле Пен: премьер Франции Борн должна уйти в отставку после объявления пенсионной реформы Pxhere

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Французского премьер-министра Элизабет Борн призвали уйти в отставку, поскольку ее действия — это «пощечина демократии». Такое заявление сделала лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Борн до этого заявила, что во Франции принят закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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«Это ее провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти», — сказала Ле Пен.

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Действия премьера, которая с осени 2022 года в 11 раз прибегла к использованию статьи 49.3 Конституции страны, Ле Пен назвала «пощечиной демократии». Статья, о которой идет речь, позволяет принять закон без голосования в парламенте.

Политик также добавила, что от президента страны Эммануэля Макрона она «ничего не ожидает». Также она считает, что отныне Франция находится в политическом кризисе.

Протестующие против пенсионной реформы 16 марта собрались у здания Национального собрания Франции в Париже. После они передвинулись на площадь Согласия, рядом с которой находится Елисейский дворец. Там демонстранты начали жечь доски. Полицию протестующие стали забрасывать камнями и бутылками. В ответ на это стражи порядка применили слезоточивый газ.