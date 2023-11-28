28 ноября 2023, 12:39
«Пощечина американцам». Конгрессвумен сделала неожиданное заявление об Украине
Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансировать Украину
Правительство США должно перестать спонсировать Украину. Вместо финансовой помощи ВСУ американским властям следует сконцентрироваться на внутренних проблемах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине», — написала она.
Реклама
Конгрессвуман напомнила, что Украина — не штат США. Грин назвала «пощечиной американцам» любое предложение, касающееся совмещения вопроса безопасности границ США и финансирования Украины.
Распиаренное контрнаступление ВСУ, на которое возлагали огромные надежды, по факту не принесло никакого результата. Российская армия лишила противника огромного количества танков и другой бронетехники, а также 90 тысяч военнослужащих.
Но ответственность за откладывание мирных переговоров с РФ лежит на Западе. Глупость правителей некоторых стран привела к тому, что Украину поставили на колени. Теперь западные государства поставили новую цель — ликвидировать нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.
США
Украина
Реклама
Реклама