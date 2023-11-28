Мир 28 ноября 2023, 12:39 «Пощечина американцам». Конгрессвумен сделала неожиданное заявление об Украине Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансировать Украину Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Правительство США должно перестать спонсировать Украину. Вместо финансовой помощи ВСУ американским властям следует сконцентрироваться на внутренних проблемах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине», — написала она.

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Конгрессвуман напомнила, что Украина — не штат США. Грин назвала «пощечиной американцам» любое предложение, касающееся совмещения вопроса безопасности границ США и финансирования Украины.

Распиаренное контрнаступление ВСУ, на которое возлагали огромные надежды, по факту не принесло никакого результата. Российская армия лишила противника огромного количества танков и другой бронетехники, а также 90 тысяч военнослужащих.

Но ответственность за откладывание мирных переговоров с РФ лежит на Западе. Глупость правителей некоторых стран привела к тому, что Украину поставили на колени. Теперь западные государства поставили новую цель — ликвидировать нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.