Посадку самолета боком во время бушующего шторма сняли на видео

Ураганный ветер и ливень в лондонском аэропорту Хитроу существенно осложнили посадку экипажу Airbus A380 авиакомпании Etihad. Кадры экстремального приземления самолета попали в объектив камеры.

На кадрах видно, как самолет, кажется, зависает над взлетно-посадочной полосой. После того как шасси коснулось асфальта, лайнер немного сносит в сторону сильным ветром. Окончательно он приземляется разворачивается и боком останавливается.

На Великобританию обрушился шторм «Дэннис». Это уже второе стихийное бедствие, которое королевство переживает за последние несколько недель. Ливни привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. Больше всех пострадала деревня Нантгар недалеко от Кардиффа. СМИ сообщили, что жертвами непогоды стали уже два человека.

В некоторых частях Великобритании за два дня выпало более месячной нормы осадков. Агентство по охране окружающей среды выпустило рекордное количество предупреждений о наводнениях.