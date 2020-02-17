Посадку самолета боком во время бушующего шторма сняли на видео
На кадрах видно, как самолет, кажется, зависает над взлетно-посадочной полосой. После того как шасси коснулось асфальта, лайнер немного сносит в сторону сильным ветром. Окончательно он приземляется разворачивается и боком останавливается.
На Великобританию обрушился шторм «Дэннис». Это уже второе стихийное бедствие, которое королевство переживает за последние несколько недель. Ливни привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. Больше всех пострадала деревня Нантгар недалеко от Кардиффа. СМИ сообщили, что жертвами непогоды стали уже два человека.
В некоторых частях Великобритании за два дня выпало более месячной нормы осадков. Агентство по охране окружающей среды выпустило рекордное количество предупреждений о наводнениях.