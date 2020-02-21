Посадку полыхающего самолета засняли на видео

Горящий самолет приземлился в одном из американских аэропортов. Посадка попала на видео, которое появилось в Сети. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах видно, что самолет едет по взлетно-посадочной полосе с огромной скоростью. За бортом тянется шлейф из пламени. Через какое-то время он останавливается и перестает гореть. Затем к самолету подъезжают две пожарные машины, начинающие тушить борт.

Как пишет CNN со ссылкой на представителей аэропорта, аварийная посадка частного самолета Cessna 510 произошла 20 февраля в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде. Во время посадки он не смог коснуться земли шасси и проехался «на брюхе».

Он прилетел из американского Пейдж-Филд. Самолет заходил на посадку два раза, но смог приземлиться только с третьей попытки. На борту находились два человека, но никто из них не пострадал.