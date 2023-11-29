Мир 29 ноября 2023, 09:27 Посадить в банку, раздавить тапком. Отношения США с Украиной сравнили с опытами над насекомыми Медведев сравнил отношение США к Киеву с играющими с насекомыми энтомологами Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил отношение Соединенных Штатов к Украине с опытами над насекомыми. В своем новом посте в Telegram-канале политик спрогнозировал, что «главного паука-лицедея» в итоге «раздавят тапком».

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей», — заметил Медведев.

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Он добавил, что этих пауков «постепенно лишают корма» и смотрят за «ростом их агрессии» — они начинают жалить особенно агрессивно и «пожирают себе подобных». Выживает тот, кто «наглее, сильнее и толще», кто украл больше корма и поделился «с некоторыми товарищами». Но даже этот сильнейший будет убит, когда с ним наиграется «старший энтомолог», а «неаппетитные останки» смоют в унитаз, предрек зампред Совбеза.