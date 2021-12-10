«Посадили на борт как террористку». Политолог Нарочницкая рассказала о высылке из Молдавии

Молдавские пограничники не пустили в страну российского политолога Наталью Нарочницкую. Она рассказала, что ее остановили на паспортном контроле, забрали документы, а после на машине доставили к самолету, чтобы она улетела обратно.

Политолог отметила, что решение о ее высылке принимал сотрудник одной из служб Молдавии. Он ждал ее около паспортного контроля. По ее словам, мужчина отличился хамским поведением.

«Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита», — привел слова Нарочницкой Telegram-канал РИА «Новости».

Она пояснила, что силовик заподозрил ее в том, что она едет в Приднестровье для наблюдения за выборами, который пройдут 12 декабря.

«Он издевательски сказал: „Знаю я, зачем вы поехали“. <…>А почему я не могу наблюдать?» — подчеркнула эксперт-международник.

Она не исключила, что спецслужбы Молдавии следят за передвижением всех иностранных наблюдателей, которые едут в Приднестровье.

После беседы силовик позвал пограничницу, которая заполнила форму, где указала, что Нарочницкая якобы не смогла подтвердить законную цель поездки. Никаких объяснений в чем заключалась незаконность ее визита политологу не раскрыли.

«Ничего не объяснили, отправили под конвоем, посадили на борт как террористку. Даже не отдали паспорт, его передали экипажу, и на машине доставили на борт самолета» — подытожила она.

О ситуации с Натальей Нарочницкой первой сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что политолога продержали на молдавской границе около двух часов, а после без объяснения причин отправили обратно тем же самолетом, на котором она прилетела. Захарова сравнила сложившуюся ситуацию с каменным веком.