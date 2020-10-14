Главы МИД Турции и Швеции поругались при журналистах

Министры иностранных дел Турции и Швеции во вторник провели пресс-конференцию, в ходе которой не поделили «права человека». Начала спор Анн Линде, обвинив Турцию в притеснениях свободы слова в стране. По ее мнению, Турция слишком жестоко обходится с несогласнымис официальной политикой страны.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ответ на замечания шведской коллеги отметил, что Стокгольм, если уж так переживает за права человека, мог бы более жестко реагировать на действия Греции в отношении мигрантов. А также не вмешиваться в дела Турции на территории Сирии. Ведь именно МИД Швеции настаивает на выводе турецких войск и поддерживает курдов.

«Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию?» — заявил турецкий министр.

Линде напомнила, что она гость на этих переговорах, поэтому не хотела бы устраивать споры, пишет агентство AP.

«Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр», — отметила министр.