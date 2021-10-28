Газ резко подешевел в Европе после поручения Путина

Президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объем газа в европейских хранилищах. После этого стоимость голубого топлива в Европе резко пошла вниз.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на газ опустилась до 1008 долларов за тысячу кубометров. До поручения российского лидера стоимость находилась на отметке 1041 доллар за тысячу кубометров. Всего за день цена упала более чем на 4%.

Стоимость газа начала уменьшаться после того, как Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских хранилищах. Но перед этим компания должна завершить закачку газа в российские подземные хранилища. Закончить работу планируют к 8 ноября. Затем «Газпром» займется резервуарами в Австрии и Германии.

По словам российского лидера, решение о поставках газа в Европу позволит стране «надежно, стабильно, ритмично» выполнять свои обязательства по заключенным контрактам. Соглашения касаются снабжения газом партнеров в Европе в течение осени и зимы. Путин подчеркнул, что такой шаг в целом создаст благоприятную ситуацию на энергетическом рынке.