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    17 августа 2020, 19:37

    Португальский президент спас двух тонущих девушек

    Арина Гудилова

    Глава Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спастись двум девушкам. Это случилось во время его отдыха на пляже.
    Португальский президент спас двух тонущих девушек

    Как сообщает портал 20minutos, 71-летний президент отдыхал в выходные на пляже в регионе Алгарве. Он заметил двух девушек, которые перевернулись на каноэ. Де Соуза прыгнул в воду и помогал им, пока к месту не подплыл другой человек на гидроцикле.

    «Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть (каноэ — прим.ред.), ни залезть на него, ни плыть — настолько сильное течение», — пояснил глава страны.

    Он также был рад тому, что оказался не единственным, кто бросился на помощь девушкам.

    Издание отмечает, что президент большую часть своего отпуска провел в путешествиях по разным уголкам Португалии. Делал он это для развития туризма, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Марселу Ребелу де Соуза является 20 президентом Португалии. Его избрали в 2016 году. Пост главы государства в стране, по сути, церемониальный. Он не имеет исполнительной власти, однако в условиях кризиса может распустить парламент.

    Новости SMI.FM