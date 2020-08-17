Португальский президент спас двух тонущих девушек

Глава Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спастись двум девушкам. Это случилось во время его отдыха на пляже.

Как сообщает портал 20minutos, 71-летний президент отдыхал в выходные на пляже в регионе Алгарве. Он заметил двух девушек, которые перевернулись на каноэ. Де Соуза прыгнул в воду и помогал им, пока к месту не подплыл другой человек на гидроцикле.

«Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть (каноэ — прим.ред.), ни залезть на него, ни плыть — настолько сильное течение», — пояснил глава страны.

Он также был рад тому, что оказался не единственным, кто бросился на помощь девушкам.

Издание отмечает, что президент большую часть своего отпуска провел в путешествиях по разным уголкам Португалии. Делал он это для развития туризма, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Марселу Ребелу де Соуза является 20 президентом Португалии. Его избрали в 2016 году. Пост главы государства в стране, по сути, церемониальный. Он не имеет исполнительной власти, однако в условиях кризиса может распустить парламент.