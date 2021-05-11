Португальских полицейских осудили за смерть украинского мигранта

В Португалии перед судом предстали трое сотрудников полиции, которые избили до смерти мигранта с Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Русская планета» рассказала, что мигранта задержали в марте прошлого года. У мужчины не было визы и его намеревались депортировать. Следователи выяснили, что украинца избили и сломали ему ребра. Это привело к асфиксии и смерти. Суд признал трех полицейских виновными в его смерти. Один осужденный проведет за решеткой семь лет, еще двое — девять.