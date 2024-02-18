Мир 18 февраля 2024, 04:26 Португальские ученые предсказали конец Атлантического океана Geology: огненное кольцо появится в Атлантическом океане через 20 млн лет Freepik

Читать 360tv в

Ученые Лиссабонского университета в Португалии предсказали, что Атлантический океан закроется через 20 миллионов лет из-за формирования огненного кольца рядом с Гибралтарским проливом. Исследование опубликовали в научном журнале Geology.

По словам специалистов, Атлантический океан перестанет расти и начнет закрываться из-за появления зон субдукции. Это места, где одна тектоническая плита опускается ниже другой. Кроме того, эти зоны могут мигрировать.

Реклама

Именно последнее и может произойти в Атлантике, как показало моделирование. Нынешняя зона субдукции, находящаяся ниже Гибралтарского пролива, распространится дальше внутри океана и сформирует атлантическую систему субдукции, сравнимую с тихоокеанским огненным кольцом. Процесс займет 20 миллионов лет.

Ранее ученый-океанограф Доун Райт сообщила, что исследователи океана обнаружили на глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины бутылку из-под пива.

До этого китайские ученые объяснили, что крупнейшее вымирания в истории Земли спровоцировала вулканическая активность.