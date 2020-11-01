Португалия стала очередной страной Европы, где объявили карантин

Правительство Португалии объявило о новых ограничениях из-за ситуации с коронавирусом в стране. С 4 ноября на большей территории Португалии будет запрещено выходить из дома без особой надобности: исключениями станут поездки на работу, в школу или за покупками.

Премьер-министр Антонио Кошта заявил, что карантинные меры будут охватывать 121 муниципалитет, включая ключевые регионы Лиссабон и Порту. В районах, которые затронули ограничения, проживает около 70% населения Португалии — это около 10 миллионов человек, говорится в материале USNews.

В список муниципалитетов, попавших под карантинные меры, входят регионы, в которых за последние 14 дней было зарегистрировано более 240 новых случаев заражения на 100 тысяч человек. Во время пресс-конференции Кошта заявил, что локдаун будет пересматриваться каждые 15 дней.

«У нас впереди очень тяжелый месяц. Скорее всего, мы добавим больше муниципалитетов, чем исключим из этого списка в следующий раз», — сказал премьер-министр.

Передвижение между муниципалитетами Португалии было запрещено с 30 октября по 3 ноября, чтобы снизить риск передачи вируса во время Хэллоуина.

Ранее во Франции начался второй общенациональный карантин. Он продлится до первого декабря. Карантин начался с массового побега парижан в провинцию. Это вызывало пробки протяженностью около 700 километров на всех шоссе в окрестностях столицы. Помимо этого, люди вновь выстроились в огромные очереди в магазины и парикмахерские, чтобы успеть все сделать до тотального локдауна.