Португалия разрешила эвтаназию

Португальский парламент принял закон, разрешающий эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих сильные страдания. Документ вступит в силу после подписания президентом.

Согласно тексту закона, выдержки из которого привело издание Diario de Noticias, эвтаназию могут проводить медики по просьбе совершеннолетнего пациента, у которого диагностирована неизлечимая смертельная болезнь, причиняющая ему страдания крайней степени.

Лишить человека жизни могут как в государственных, так и в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение эвтаназии.

За законопроект проголосовали 136 парламентариев, против выступили 78, четыре депутата воздержались.

При вступлении закона в силу Португалия станет четвертой страной в Европе, в которой разрешена эвтаназия.

Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза также может наложить на закон вето или направить его для оценки в Конституционный суд.

Добровольный уход из жизни под контролем медиков разрешен в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде, других странах и некоторых штатах США.