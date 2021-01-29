Португалия разрешила эвтаназию
Согласно тексту закона, выдержки из которого привело издание Diario de Noticias, эвтаназию могут проводить медики по просьбе совершеннолетнего пациента, у которого диагностирована неизлечимая смертельная болезнь, причиняющая ему страдания крайней степени.
Лишить человека жизни могут как в государственных, так и в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение эвтаназии.
За законопроект проголосовали 136 парламентариев, против выступили 78, четыре депутата воздержались.
При вступлении закона в силу Португалия станет четвертой страной в Европе, в которой разрешена эвтаназия.
Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза также может наложить на закон вето или направить его для оценки в Конституционный суд.
Добровольный уход из жизни под контролем медиков разрешен в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде, других странах и некоторых штатах США.