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    29 января 2021, 20:34

    Португалия разрешила эвтаназию

    Кирилл Фролов

    Португальский парламент принял закон, разрешающий эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих сильные страдания. Документ вступит в силу после подписания президентом.
    Португалия разрешила эвтаназию

    Согласно тексту закона, выдержки из которого привело издание Diario de Noticias, эвтаназию могут проводить медики по просьбе совершеннолетнего пациента, у которого диагностирована неизлечимая смертельная болезнь, причиняющая ему страдания крайней степени.

    Лишить человека жизни могут как в государственных, так и в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение эвтаназии.

    За законопроект проголосовали 136 парламентариев, против выступили 78, четыре депутата воздержались.

    При вступлении закона в силу Португалия станет четвертой страной в Европе, в которой разрешена эвтаназия.

    Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза также может наложить на закон вето или направить его для оценки в Конституционный суд.

    Добровольный уход из жизни под контролем медиков разрешен в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде, других странах и некоторых штатах США.