Португалия начала расследование законности гражданства Абрамовича

В Португалии начали расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича. Власти страны намерены выяснить, законно ли предприниматель получил национальный паспорт. Об этом сообщили агентство Reuters и португальская радиостанция Renascença.

Непосредственно расследованием занимается Институт регистраций и нотариата (IRN). По данным Минюста страны, такая процедура является стандартной, когда появляются сведения «о возможном нарушении».

В свою очередь, представитель Абрамовича сообщил СМИ, что миллиардер приветствует любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами.

Информация о том, что Абрамович получил гражданство Португалии, появилась в декабре. По данным СМИ, новый паспорт миллиардеру выдали по закону о натурализации сефардских евреев. Как рассказал источник РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и узнал, что его предки были родом из Португалии, откуда были изгнаны и оказались в Гамбурге.

Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. По нему вынесено около 21 тысяч положительных решений. Отказ получили 163 человека.