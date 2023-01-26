Мир 26 января 2023, 11:06 Португалия доставит танки Leopard на Украину через 2-3 месяца Глава МИД Португалии Карвинью анонсировал отправку танков Leopard на нужды ВСУ скриншот с видео / YouTube

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Отправленные Португалией Украине танки Leopard можно будет использовать через 2-3 месяца. Такое мнение высказал министр иностранных дел европейской страны Жуан Гомеш Карвинью. Его процитировал телеканал SIC Noticias.

Он отметил наличие ряда факторов, которые повлияют на скорость ввода танков в эксплуатацию. По словам Карвинью, многое зависит от подготовки украинских военных. Этот фактор он назвал немаловажным, поскольку Leopard очень технологичен.

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«Есть и логистические аспекты, которые необходимо согласовать с союзниками», — добавил Карвинью.

По его оценке, ВСУ смогут полноценно использовать поставленные Португалией танки Leopard через 2-3 месяца. Всего эта европейская страна планирует отправить Украине около четырех единиц такой техники.

Ранее о планах поставить Leopard 2 на нужды ВСУ высказались представители Канады. Эта страна планирует отправить на Украину до пяти таких танков старого образца.