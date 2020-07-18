Портреты Клинтона и Буша-младшего исчезли из фойе Белого дома

Изображения Клинтона и Буша-младшего переместили в помещение Семейной столовой, которое используют крайне редко — в нем хранят мебель и столовую утварь.

Телеканал считает, что портреты перевесили по просьбе действующего президента США Дональда Трампа. В вышедшей недавно книге воспоминаний экс-советника Трампа Джона Болтона говорится, что тот называл Буша-младшего «глупым», а Клинтона — «плохим президентом» и презирал обоих. При этом лично с ними во время их президентства Трамп не общался. Он виделся с Клинтоном и Бушем-младшим на похоронах Джорджа Буша — старшего в 2018 году.

В июне 2020 года Трамп обвинил в государственной измене своего предшественника на президентском посту Барака Обаму. Политик утверждал, что администрация Обамы прослушивала его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году.