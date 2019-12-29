    29 декабря 2019, 14:21

    Портрет Тутанхамона из 7 тысяч кофейных стаканчиков составили в Египте

    Андрей Иванов

    Самый большой портрет фараона Тутанхамона в мире сложили из 7260 кофейных стаканчиков в Каире. Инсталляцию собрали перед строящимся зданием Большого египетского музея. Представители Книги рекордов Гиннесса официально зарегистрировали новое достижение. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV.

    В составлении портрета приняла участие египетская молодежь. В качестве образца использовали знаменитую золотую маску Тутанхамона, которую обнаружил английский египтолог Говард Картер в гробнице в Луксоре в 1922 году. Изображение маски воссоздавали при помощи разного количества кофе в стаканах. Общая площадь портрета — 60 квадратных метров. Предыдущий рекордсмен — портрет музыканта Элвиса Пресли из кофейных чашек — почти в два раза меньше.

    Большой Египетский музей станет крупнейшей сокровищницей древних артефактов в мире. Комплекс начали строить еще в 2006 году на плато Гиза у Великих пирамид. Откроют музей в конце 2020 году — объект уже готов на 95%. Его общая площадь составит около 500 тысяч квадратных метров. Экспозицию составят из 100 тысяч древнеегипетских памятников.