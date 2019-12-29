Портрет Тутанхамона из 7 тысяч кофейных стаканчиков составили в Египте

В составлении портрета приняла участие египетская молодежь. В качестве образца использовали знаменитую золотую маску Тутанхамона, которую обнаружил английский египтолог Говард Картер в гробнице в Луксоре в 1922 году. Изображение маски воссоздавали при помощи разного количества кофе в стаканах. Общая площадь портрета — 60 квадратных метров. Предыдущий рекордсмен — портрет музыканта Элвиса Пресли из кофейных чашек — почти в два раза меньше.

Большой Египетский музей станет крупнейшей сокровищницей древних артефактов в мире. Комплекс начали строить еще в 2006 году на плато Гиза у Великих пирамид. Откроют музей в конце 2020 году — объект уже готов на 95%. Его общая площадь составит около 500 тысяч квадратных метров. Экспозицию составят из 100 тысяч древнеегипетских памятников.