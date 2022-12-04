Мир 04 декабря 2022, 00:01 Портрет Пушкина приклеили в киевском метро на месте его закрытого досками бюста «Обозреватель»: на закрытый досками бюст Пушкина приклеили его портрет и цветы

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В Киеве неизвестные разместили портрет поэта Александра Пушкина и розы на станции метро «Университет», где досками закрыли его бюст. Об этом рассказали в украинском издании «Обозреватель».

Киевские власти еще 11 ноября заколотили досками ниши с бюстами ученых Михаила Ломоносова и Дмитрия Менделеева и писателей Александра Пушкина и Максима Горького. Это сделали для того, чтобы пассажиры не видели российских деятелей.

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На досках, скрывающих бюст автора «Капитанской дочки», разместили баннер с данными о том, как вести себя во время комендантского часа. Однако, по сообщению издания, неизвестные поверх информационного материала приклеили черно-белый портрет Пушкина и три розы. Память о поэте на подконтрольных киевскому режиму землях страдает не первый раз. В ноябре его памятник демонтировали в Черновцах. Месяцем ранее монумент Пушкина убрали из центра Киева.

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Информация о сносе памятников русским деятелям или о фактах вандализма поступает из городов Украины с 2015 года. В начале декабря неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве.