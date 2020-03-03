Портрет Гитлера заметили на кроссовках Puma

Немецкая компания Рumа выпустила новые кроссовки Storm Adrenaline. И некоторые покупатели увидели на них портрет Адольфа Гитлера. Puma немедленно обвинили в национализме.

Некоторые даже вспомнили, что основатель фирмы Рудольф Дасслер вместе с братом входил в партию НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия), известную как партия нацистов.

При этом многие пользователи решили, что не стоит преувеличивать — это просто кроссовки, а очертания черных волос и усов могут напоминать кого угодно — Чарли Чаплина, Тесла и даже Гоголя. В самой компании пока не прокомментировали дизайн обуви.

Но Pumа стоит быть осторожнее. Преступления нацистов не забыты и по сей день. Ранее сообщалось, что Софийский университет посмертно лишил четырех человек звания почетного доктора наук. Ганс Франк, Бернгард Руст, Эвальд фон Масов и Эдуард Кольраушу оказались причастны к преступлениям гитлеровской Германии.