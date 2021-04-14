Портрет достойного лидера Германии описали в бундестаге

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт описал портрет достойного немецкого лидера. По его мнению, при нынешней главе ФРГ Ангеле Меркель экономика страны попала в зыбкое положение, написал сайт «Политика сегодня».

Как считает парламентарий, у Меркель нет достойных преемников, потому что она сразу устраняла сильных конкурентов. Он подчеркнул, что сейчас в окружении канцлера «не сказать, чтобы бестолковые, но точно не способные управлять страной люди».

«Германии нужен харизматичный, сильный лидер, который сумеет вывести страну из печального положения, в которое ее привела госпожа Меркель», — подчеркнул Гердт.

Осенью этого года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Меркель после четырех сроков подряд не будет баллотироваться на пост главы государства.