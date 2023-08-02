Мир 02 августа 2023, 07:33 Порты Одесской области загорелись после атаки беспилотников Глава ОВА Кипер: произошли пожары на промышленных и портовых объектах Одесской области Unsplash

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Ночью 2 августа на юге Одесской области беспилотники поразили промышленные объекты и портовую инфраструктуру. После ударов начались пожары, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы», — объявил он.

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Ударные БПЛА, по информации чиновника, атаковали объекты на юге Одесской области. Жители не пострадали.

Регион атаковали при помощи дронов «Герань», сообщили российские военкоры. Несколько пожаров произошли после поражения в Измаиле, порт получил повреждения.

Сильные взрывы прогремели в Киеве, где объявили воздушную тревогу и задействовали систему ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил, что обломки беспилотников упали в Соломенском районе.