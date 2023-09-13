Мир 13 сентября 2023, 12:03 Портовую инфраструктуру повредило в Одесской области после взрывов Глава ОВА Кипер: взрывы в Одесской области повредили инфраструктуру в порту РИА «Новости»

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Взрывы стали причиной повреждения инфраструктуры в порту Одессской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Все произошло в Измаильском районе региона.

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«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры», — написал он.

По словам Кипера, оперативные службы работали на месте — занимались ликвидацией последствий. В частности, пожарные тушили огонь.

Прошлой ночью военкоры сообщали, что беспилотники-камикадзе «Герань» атаковали порты Одесской области. Там прозвучали взрывы и началась воздушная тревога. Работали системы ПВО.

Также в ночное время появилась информация о взрывах в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины. Неспокойно было и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, там тоже раздавались сигналы воздушной тревоги.