Портниха британской королевы рассказала, кто вхож в покои Елизаветы II

Королева Великобритании привыкла жить скромно, несмотря на огромные размеры Букингемского дворца. В покои Елизаветы II из мужчин допускаются только члены семьи.

Елизавета II использует во дворце шесть комнат из 775, рассказал портал Daily Mail. Издание привело отрывки мемуаров портнихи монаршей особы Анжелы Келли.

Придворная служащая уверяет, что королева живет очень скромно. Она занимает спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную комнаты. Встречи с членами правительства проходя в комнате приемов, «имперская комната является, по сути, комнатой ожидания». В приватных помещениях, по словам Келли, «очень мало мебели».

Допускаются в комнаты королевы только ее супруг — герцог Эдинбургский — и другие члены семьи. Уединение монарха — незыблемое правило, которому следуют все придворные.

«Меня всегда удивляло, что некоторые бывшие служащие (Букингемского дворца — прим. ред.) склонны делать какие-либо предположения и делятся якобы подробностями о покоях королевы. На самом же деле они ничего не понимают», — подчеркнула Анжела. Она уверена, что зачастую так поступают для привлечения внимания.

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Букингемский дворец начали строить в 1703 году. В нем 19 официальных и свыше 90 офисных помещений. Для королевской семьи и гостей оборудовано 52 спальные комнаты, 68 ванных. Для размещения придворных — 188 спален.

Публика допускается в Государственные комнаты дворца, в том числе Бальный и Тронный залы, а также Белую комнату. Они открыты для туристов 10 недель летом, когда королева отправляется в отпуск. Фотографам разрешен вход в комнату приемов. Другие покои закрыты от посторонних.