Портал Grayzone узнал о планах британской разведки уничтожить Крымский мост | 360°

Мир 11 октября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Портал Grayzone узнал о планах британской разведки уничтожить Крымский мост Grayzone: разведка Великобритании в апреле составила план уничтожения Крымского моста РИА Новости

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Британская разведка в апреле этого года составила подробный план по подрыву Крымского моста при участии украинских солдат, которые должны были пройти специальную подготовку. Об этом сообщил портал Grayzone со ссылкой на данные анонимного источника.

По данным издания, запрос на составление плана поступил от сотрудника разведки Великобритании и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автором документа стал военный Хью Уорд, написало РИА «Новости».

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В своем плане Уорд предложил уничтожить использовать для ударов по мосту крылатые ракеты. По его мнению, ударить нужно было по опорам центральной арки моста. Либо — подорвать мины, установленные на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.

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Grayzone связался с Уордом, чтобы прокомментровать эту информацию. Тот не стал отрицать своего участия в подготовке плана, но и не подтвердил его. По его словам, сначала ему нужно переговорить с Донелли.

Портал обратил внимание, что Донелли переслал проект экс-министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу. Тот мог передать его властям Украины, отметило издание.

Атака на Крымский мост произошла рано утром 8 октября. По данным Следственного комитета России, на мосту подорвали грузовик с взрывчаткой, после чего произошло возгорание находившихся на железнодорожном пути семи цистерн с топливом. По факту случившегося возбудили уголовное дело о терроризме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что авторами, исполнителями и заказчиками террористического акта являются спецслужбы Украины.

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