Портал Eat This, Not That опубликовал список продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Ольга Назаркина Сладкие йогурты и газировка, коктейли, чипсы и белый хлеб попали в черный список, который не стоит есть людям после 30 лет. Рекомендации составила американский обозреватель Дана Ли Смит. Материал с табуированной едой опубликовал портал Eat This, Not That. По словам Смит, выбранные ей продукты могут привести к серьезным последствиям для здоровья. На первое место она вынесла ароматизированный йогурт. Оказалось, что сахара в нем не меньше, чем в креманке мороженого. Из-за сахара она посоветовала также не пить коктейли и газировку. Последняя вредна еще и из-за большого количества красителей, которые, как указала обозреватель, могут потенциально вызвать рак. Также противопоказаны, по ее мнению, белый хлеб и рогалики, консервированные фрукты, различные соусы и жареное мясо с корочкой. Еще одна рекомендация касается отказа от алкоголя. Смит напомнила, что он может провоцировать бессонницу, потерю эластичности кожи и преждевременные морщины. При этом известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявлял, что абсолютно вредной пищи в принципе не существует. Польза для организма может быть даже в гамбургерах. Поделиться статьей