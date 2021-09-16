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    16 сентября 2021, 08:49

    Портал Eat This, Not That опубликовал список продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

    Ольга Назаркина

    Сладкие йогурты и газировка, коктейли, чипсы и белый хлеб попали в черный список, который не стоит есть людям после 30 лет. Рекомендации составила американский обозреватель Дана Ли Смит.

    Портал Eat This, Not That опубликовал список продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

    Материал с табуированной едой опубликовал портал Eat This, Not That. По словам Смит, выбранные ей продукты могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

    На первое место она вынесла ароматизированный йогурт. Оказалось, что сахара в нем не меньше, чем в креманке мороженого. Из-за сахара она посоветовала также не пить коктейли и газировку. Последняя вредна еще и из-за большого количества красителей, которые, как указала обозреватель, могут потенциально вызвать рак.

    Также противопоказаны, по ее мнению, белый хлеб и рогалики, консервированные фрукты, различные соусы и жареное мясо с корочкой. Еще одна рекомендация касается отказа от алкоголя. Смит напомнила, что он может провоцировать бессонницу, потерю эластичности кожи и преждевременные морщины.

    При этом известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявлял, что абсолютно вредной пищи в принципе не существует. Польза для организма может быть даже в гамбургерах.