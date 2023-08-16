Мир 16 августа 2023, 09:32 Порт на Дунае попал под удар беспилотниками в Одесской области Глава администрации Кипер: БПЛА повредили в Одесской области склад в порту Дуная Олег Кіпер / Telegram

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Одесскую область атаковали ударными беспилотниками. Дроны повредили инфраструктуру порта, в том числе хранилища зерна. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Ударные беспилотники прилетали в Одесскую область дважды за ночь. По словам Олега Кипера, их нацелили на портовую и зерновую инфраструктуру на юге региона.

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«В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы», — написал он.

Других крупных повреждений и пострадавших не зафиксировали. Глава администрации заявил, что в общей сложности военные сбили 11 БПЛА.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Сумской и других областях Украины. Взрывы прогремели в Измаиле и Николаеве.