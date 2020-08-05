Порт Бейрута до и после взрыва. Съемка из космоса

Мощнейший взрыв уничтожил порт ливанской столицы. Роскосмос опубликовал фотографии Бейрута, снятые со спутника. На снимках хорошо видны разрушения в районе порта.

Кадры были сделаны с помощью российского спутника «Канопус-В». На фотографиях видно, что все сооружения рядом с портом полностью или частично разрушены. Снимок до взрыва датирован 4 ноября 2019 года. Второе фото сделали 5 августа.

Жители Бейрута услышали взрыв вечером 4 августа. В порту взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Горючее конфисковали шесть лет назад и все это время хранили на складе вместе с фейерверками. Жертвами ЧП стали более 110 человек, но точное число погибших пока не известно. Около четырех тысяч жителей получили различные травмы.

Сейчас на улицах города продолжают работать спасатели, так как под завали могут находиться люди. Кроме того, из-за взрыва в воздухе оказались опасные вещества, в числе которых может быть асбест от разрушенных строений. Власти Ливана объявили траур и двухнедельный режим чрезвычайного положения.