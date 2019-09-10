  • Порошенко вызвали еще на четыре допроса

    10 сентября 2019, 13:21

    Александра Ломейко

    Экс-президента Украины вызвали еще на четыре допроса. В рамках дела о захвате власти Петр Порошенко общение со следователями пропустил, сославшись на занятость в Верховной раде.

    На допрос в Государственное бюро расследований бывшему украинскому лидеру предписано явиться 13, 18 и 27 сентября, а также 3 октября, уточнило агентство «Украинские новости».

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    В Госбюро не стали говорить, по каким именно делам следствие намерено допрашивать Порошенко. Ведомство сослалось при этом на статью криминального кодекса, которая говорит о «недопустимости разглашения сведений досудебного расследования».

    Во вторник, 10 сентября, бывший президент Украины на допрос в Госбюро не явился якобы из-за парламентских дел.

    Известно, что Порошенко оставил без внимания и повестку, согласно которой должен был явиться на допрос в рамках дела о злоупотреблении властью. В настоящее время он фигурирует в 13 уголовных делах, а по еще трем проходит свидетелем.