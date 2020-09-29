facebook_pixel
    29 сентября 2020, 19:46

    Порошенко заразился коронавирусом

    Арина Гудилова

    Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

    Он рассказал, что его тест показал положительный результат, и выразил сожаление, что необходимо прервать поездки по регионам.

    «За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома. Призываю все украинцев беречь себя!» — написал Порошенко.

    В конце августа стало известно, что семья действующего главы Украины Владимира Зеленского перенесла коронавирус. Его жена и сын вместе лечились в больнице. Президент отметил, что дети переносят инфекцию «более-менее нормально», а взрослые — очень сложно. У самого главы тест показал отрицательный результат.

    Новости SMI.FM