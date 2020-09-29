Порошенко заразился коронавирусом

Он рассказал, что его тест показал положительный результат, и выразил сожаление, что необходимо прервать поездки по регионам.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома. Призываю все украинцев беречь себя!» — написал Порошенко.

В конце августа стало известно, что семья действующего главы Украины Владимира Зеленского перенесла коронавирус. Его жена и сын вместе лечились в больнице. Президент отметил, что дети переносят инфекцию «более-менее нормально», а взрослые — очень сложно. У самого главы тест показал отрицательный результат.