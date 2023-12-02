02 декабря 2023, 20:23
Порошенко запретили встречаться с Орбаном из-за страха перед Россией
СБУ призвала Раду не выпускать Порошенко с Украины для встречи с Орбаном
Служба безопасности Украины обратилась к властям с просьбой не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщили в Telegram-канале силового ведомства.
По данным СБУ, российские спецслужбы якобы подготовили провокацию на международной арене, чтобы снизить поддержку Украины со стороны иностранных союзников и попытаться расколоть общество внутри страны. Для этого планировалось привлечь в том числе отдельных украинских политиков и пророссийские политические силы других государств.
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Спецслужбы при этом получили информацию о запланированной встрече Порошенко с Орбаном. В результате депутаты не дали экс-президенту разрешение на заграничную командировку.
Накануне украинский депутат рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за президента Владимира Зеленского. Порошенко отметил, что поезку одобрили в Раде, но пограничники не пропустили его.
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