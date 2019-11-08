Порошенко заподозрили в крупной афере

Правоохранительные органы заподозрили чиновников городской администрации Киева в попытке хищения крупной суммы при строительстве окружной дороги. В помощи им подозревается адвокатское объединение «Турчинов и партнеры». По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, одним из учредителей конторы является бывший президент Украины Петр Порошенко.

Сообщается, что 8 ноября в киевском офисе юристов начали обыски.

По данным СМИ, речь идет о сумме порядка миллиарда гривен.

«СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта „Строительство Большой Окружной дороги“», — сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что на данный момент Порошенко фигурирует как свидетель в 13 уголовных делах об узурпации власти, легализации преступных доходов, давлении на суд и прочих.