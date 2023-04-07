Мир 07 апреля 2023, 10:59 Порошенко заметили в Киево-Печерской лавре Экс-президент Украины Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру Telegram

Читать 360tv в

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру на службу Православной церкви Украины. Фото распространились в соцсетях.

На кадрах видно, как Порошенко стоит среди прихожан в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Очевидцы отметили, что на территории комплекса много силовиков.

Реклама

В последнее время вокруг Киево-Печерской лавры не прекращается скандал. Последний его виток связан с тем, что от монахов, живущих на ее территории, потребовали оставить кельи после разрыва договора об аренде государственного имущества. Верующие отказались покинуть монастырь. Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, что оставит священнослужителям помещение и территорию лавры, если они перейдут в ПЦУ.

Митрополита Павла, наместника лавры, заподозрили в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Его отправили под домашний арест на два месяца. В МИД России назвали действия украинских властей «моральным террором».