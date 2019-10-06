Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

Зеленский объяснился перед радикалами за «формулу Штайнмайера» Подробнее

Зачинщиком перепалки стал Билецкий. Он заявил, что Порошенко хотел подписать формулу по Донбассу первым, и применить ее, но у него этого сделать не вышло. Кроме того, националист заявил, что ждет наступления того времени, когда страна сможет попрощаться с Порошенко.

Однако экс-президент Украины отметил, что он уже попрощался с Билецким.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — ответил Билецкому бывший глава Украины. При этом Порошенко добавил, что, в отличие от своего оппонента в споре, лично «отвечал за минский процесс».

«Формула Штайнмайера» получила свое название по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Она была согласована контактной группой по Донбассу во вторник, 1 октября. Формула определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.