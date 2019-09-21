Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — заявил Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой в эфире «Пятого канала».

Бывший лидер Украины также подтвердил, что после президентских выборов встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским. Встреча состоялась по инициативе самого олигарха и «знакомого» Порошенко, имя которого экс-президент предпочел не называть. Кроме того, Порошенко добавил, что с Коломойским он встречался за последние два с половиной или три года только один раз, и их разговор продлился не дольше 35 минут.

«Разговор был ни о чем», — сказал Порошенко.

В августе Коломойский сообщал, что общался с Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента Украины. По словам миллиардера, вопросы, связанные со временем правления Порошенко, они не обсуждали.