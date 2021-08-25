Порошенко заявил, что Зеленский причастен к нападению на него в Киеве

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего лидера Владимира Зеленского в причастности к нападению в центре Киева. Ранее экс-главу государства облили зеленкой. Порошенко уверен — Зеленский сделал это из-за страха.

Слова бывшего президента Украины процитировала пресс-служба партии «Европеййская солидарность».

«Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве — прим. ред.)», — сказал Порошенко.

24 августа в стране отмечают 30-летие независимости. Во время одного из мероприятий — «Марша защитников Украины» в центре Киева — на Порошенко напали неизвестные. Они облили его зеленкой — она попала бывшему президенту в глаз, на лоб и щеки. Сразу же после случившегося пострадавшего политика окружили правоохранители, пока он не сел в машину и не уехал.

Нарушителя удалось задержать — его доставили в отделение полиции. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство», наказине предусматривает до пяти лет лишения свободы.