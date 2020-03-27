Порошенко заявил, что Украина была не готова к распространению коронавируса
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что страна не подготовилась к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на страницу в Facebook политика.
По его словам, у страны было «два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса». По мнению Порошенко, сейчас в стране чрезвычайная ситуация, в которой требуются решительные меры.