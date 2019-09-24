Порошенко оценил шансы на попадание в тюрьму Подробнее

Активисты сняли, как автомобиль Порошенко подъехал к зданию Верховной рады. На опубликованных кадрах видно, как транспорт народного депутата остановливается посреди проезжей части прямо под знаком «Остановка запрещена». После этого экс-президент вместе с охранником выходят из машины и гордо переходят дорогу на красный свет.

При этом Порошенко совершенно не смущают киевляне, шокированные от виденного.

За свои выходки Порошенко должен казне около 300 гривен (почти 800 рублей).

Пользователи Сети немедленно принялись комментировать произошедшее. Одни сравнили бывшего украинского лидера с черной кошкой. «Перешел людям дорогу! Хуже черной кошки», — написал @ryabtchuk_roman.

Другие посетовали, что грузовик, следовавший за авто Порошенко, не подоспел вовремя.

«Водитель грузовика — медлительный черт», — посетовал @XcjPvVwe7wONh1p, «Водитель грузовика мог стать национальным героем!», — добавил @eJgFk0gyZzohSxt.

У других видео с Порошенко вызвали ностальгию по былым временам.

«Вспоминается, как третий президент Украины на каком-то из мероприятий выпил перед камерами рюмку водки, сел за руль и уехал», — @d_moll565.

Между тем Порошенко уже является фигурантом 13 уголовных дел. В большинстве случаев бывший президент игнорирует повестки от следователей, напомнил сайт «Дни.ру».