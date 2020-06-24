Порошенко вызвали на допрос по делу о захвате власти

Петра Порошенко вызвали 30 июня в бюро расследований на допрос в качестве подозреваемого. Но по какому конкретно делу будут работать с бывшим президентом Украины не сообщается.

Государственное бюро расследований (ГБР) назначило встречу Петру Порошенко, передает Telegram-канал ГБР. Его хотят допросить в качестве подозреваемого по делу о захвате власти. Следователи собираются допросить бывшего президента. Явиться в ГБР по адресу: город Киев, улица Симо Петлюры, дом 15 Порошенко обязан. По данной статье уголовного кодекса Украины бывшему президенту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование в отношении Порошенко по поводу захвата власти.

В тексте уголовного производства говорится, что Порошенко и другие лица могли «захватить государственную власть». Это проявилось, по мнению следователей, в том, что злоумышленники повлияли на выборы кандидатов в члены Высшего совета правосудия в период с марта по май 2019 года.