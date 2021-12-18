Порошенко выехал из Украины после попытки передать ему повестку на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко выехал из страны в тот же день, когда ему собирались вручить повестку на допрос. Политику хотели задать вопросы по уголовному делу о незаконных поставках угля. Об отъезде Порошенко сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Петр Порошенко отправился в плановый дипломатический тур по Турции и Польше. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — заявила пресс-служба в Facebook.

В партии уточнили, что политик в том числе встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Затем в расписании Порошенко запланировано участие в конференции «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

Бывший украинский лидер выехал из страны в тот же день, когда следователи Государственного бюро расследований (ГБР) хотели вручить ему повестку на допросе. Порошенко проигнорировал сотрудников ГБР и уехал. Его заподозрили в незаконных поставках угля из Донбасса.

Как отметила «Страна.ua» со ссылкой на источник, Порошенко приобрел билет на самолет вечером 17 декабря. Незадолго до этого журналисты сообщили, что 20 декабря следователи собираются предъявить политику подозрение по уголовному делу.