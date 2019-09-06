Порошенко второй раз за неделю не явился на допрос

Госбюро расследований Украины 6 сентября планировало допросить бывшего лидера страны Петра Порошенко. Но политик снова не удостоил бюро своим визитом. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань.

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По его словам, согласно закону, повестка должна быть вручена за три дня до проведения допроса. При этом первый день учитываться не должен.

«Я посчитал — если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, трехдневный срок нарушается… Это уважительная причина неявки», — передает РИА «Новости» слова адвоката.

Головань также пояснил, что бывший президент 6 сентября должен был ответить на вопросы касательно уголовного дела о вмешательстве в деятельность судебных органов.

Теперь Порошенко ждут на допрос в Госбюро 10 сентября. Повестку политику уже вручили, но придет он или нет, пока не известно.

Экс-главу вызывали на допрос 3 сентября, но вместо него пришел адвокат и заявил, что в этот день Порошенко работает в Верховной раде.

Сейчас имя Петра Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, в некоторых он проходит как свидетель.