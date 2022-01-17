Порошенко вручили повестку в суд в аэропорту Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил в руки повестку о явке в суд, где ему изберут меру пресечения в связи с делом о государственной измене. В повестке он фигурирует как задержанный. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром 17 января политик прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили тысячи сторонников.

У него возникли сложности с прохождением паспортного контроля. По данным «Интерфакса», Порошенко около 10 минут не мог получить свой паспорт от пограничников.

«Мы призываем пограничников не выполнять преступных приказов офиса президента и обеспечить мое конституционное право <…> доступа на территорию Украины», — сказал Порошенко.

Заседание Киевского суда начнется в 12:00 по московскому времени, там рассмотрят ходатайство об аресте экс-президента.

Политик ранее отметил, что решение о его возможном аресте только навредит действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщила «Газета.ru».

Порошенко подозревают в нарушениях сразу по нескольким статьям: «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.