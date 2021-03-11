Порошенко возмутился «ошибкой» о княгине Ольге и велел ее исправить

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал ошибкой определение Всемирного экономического форума, который назвал княгиню «основательницей современной России». Бывший украинский лидер призвал «немедленно исправить ошибку».

Об этом Порошенко написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Россия привыкла навязывать миру ложь и альтернативный взгляд на историю .

8 марта Всемирный экономический форум опубликовал имена и истории шести женщин, которые изменили мир. Экс-президент назвал почетным тот акт, что княгиня Ольга попала в этот список, и напомнил, что память равноапостольной святой на Украине уважает не только православная, но и и католическая церковь.

«Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — написал Порошенко.

Он подчеркнул, что княгиня была выдающейся правительницей, которая покорила мятежные племена и провела первую госреформу. Кроме того, она первой начала устанавливать прочные дипломатические связи с Западной Европой.

«Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти», — подчеркнул он.

Порошенко призвал ВЭФ немедленно исправить ошибки в описании истории княгини и тщательнее проверять свои источники перед публикацией. Он также добавил, что сейчас важно защищать не только информационное пространство, но и культурное наследие, потому что инструментом пропаганды могут стать в том числе авторитетные международные институты.