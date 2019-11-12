Порошенко вновь заговорил о возвращении Крыма

Уточняется, что экс-президент сделал соответствующее заявление после просмотра кинокартины Наримана Алиева «Домой». По словам политика, этот фильм является убедительным ответом, что полуостров вновь будет украинским.

Ранее действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский отметил, что возвращение Крыма будет «следующим вызовом». А во внешнеполитическом ведомстве Украины обозначили готовность страны к переговорам по «восстановлению суверенитета» над полуостровом.