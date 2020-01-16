Порошенко увидел угрозу Украине в послании Путина

Бывший президент Украины Петр Порошенко увидел угрозу в послании Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, в России вся власть сосредоточена в одних руках, а смысл послания в том, что Путин хочет остаться у руля.

«Вчерашнее послание Путина Федеральному собранию нужно очень внимательно проанализировать. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться во власти навсегда», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, власть в России сосредоточена в руках одного человека, поэтому другие отставки и назначения его не интересуют.

Порошенко призвал власть и оппозицию объединиться, поскольку послание и проект изменений в Конституцию России несут прямые риски и угрозы Украине.

Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. Он представил ряд предложений по изменению Конституции, направленных на перераспределение функций между законодательной, исполнительной и судебной властями. Изменения будет готовить рабочая группа из 75 человек. Ее первая встреча прошла в четверг в резиденции Путина в Ново-Огареве.