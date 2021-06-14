Порошенко упрекнул Зеленского в отсутствии патриотизма

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что патриотизм Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги. Такую речь он произнес на согласительном совете ЕС.

«Украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ „Папика“ „Квартала 95“, который продается на российском рынке», — передало РИА ФАН слова Порошенко.

Экс-президент отметил, что образ «государственника», который пытались создать Зеленскому, конфликтует с коммерческими интересами олигархических телеканалов и принадлежащих ему компаний. По его словам, Зеленский публично заявляет о борьбе с олигархами, однако на практике лоббирует их интересы и обогащается за их счет, уточнил сайт Newinform.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото в форме сборной страны по футболу. Ранее она вызвала скандал из-за изображения границ государства с Крымом, включая неподконтрольные Донбасс и Крым, также были написаны лозунги: «Слава Украине» и «Героям слава».